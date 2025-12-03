Aula gremita e grande entusiasmo ieri sera nel plesso Servizi Enogastronomici dell’Istituto d’istruzione superiore di Tropea per la masterclass sulla pizza contemporanea organizzata dal Corso serale. Oltre 50 persone – tra studenti, docenti e appassionati del settore – hanno partecipato all’incontro dedicato a “La pizza contemporanea: ricette e impasti, dalla produzione alla degustazione”.

A guidare la serata il professor Pierangelo Cuda, docente di Sala e Bar, insieme ai proprietari e allo staff della Premiata Forneria, che hanno messo a disposizione competenze ed esperienza per un percorso formativo completo: dalle materie prime alla gestione degli impasti, dai tempi di lievitazione fino alla degustazione delle pizze preparate durante la masterclass.

Presenti il dirigente scolastico dell’IIS “P. Galluppi” Nicolantonio Cutuli, il vice preside Antonino Pesce e il responsabile dell’Alberghiero serale Giuseppe Carlino. Nel suo intervento di saluto, il dirigente Cutuli ha ribadito l’impegno dell’Istituto: «Stiamo portando avanti progetti formativi a 360 gradi. Per il serale, in particolare, l’obiettivo è valorizzare il profilo professionale degli studenti, accompagnarli in un percorso di crescita completo e innovativo».

Non solo pizza: tra i momenti più apprezzati della serata, la presentazione di un panettone realizzato con lievito madre, che ha catturato l’attenzione dei presenti per tecnica, profumi e struttura dell’impasto, confermando l’interesse crescente verso i prodotti da forno di qualità.

Soddisfatti della serata, impreziosita dagli scatti e dai video di Giovanni Garufi di Photo Factory, media manager della Premiata Forneria, i soci Antonio D’Angelo e Gaetano Tolomeo hanno espresso, insieme al loro staff, grande apprezzamento per la partecipazione e l’entusiasmo mostrato dai presenti: «Siamo felici di contribuire a iniziative formative come questa, soprattutto nel nostro territorio. Crediamo profondamente nella formazione delle nuove generazioni e nella crescita condivisa con i professionisti del settore e le realtà scolastiche che valorizzano l’eccellenza enogastronomica locale».

La masterclass conferma l’eccellenza del percorso formativo che l’IIS di Tropea sta costruendo per i suoi studenti, puntando su competenze concrete e collaborazioni con le migliori realtà imprenditoriali del territorio.