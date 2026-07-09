È iniziato il conto alla rovescia per Light Fest – Una Notte Fuori dal Tempo, l'evento in programma domenica 12 luglio lungo Via Emilia e nell'area del porto turistico di Vibo Marina.

Promossa dall'associazione Top Events Lab, in collaborazione con il Comune di Vibo Valentia, Assessorato allo Spettacolo e alla Cultura, e con la collaborazione dei tre pontili di Vibo Marina, la manifestazione è nata con l'obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi della costa vibonese attraverso un progetto che coniuga spettacolo, promozione territoriale e rilancio turistico.

In questi giorni sono in corso gli ultimi interventi di allestimento. Il porto – spiegano i promotori – si prepara a trasformarsi in un grande scenario a cielo aperto grazie a un articolato progetto di illuminazione artistica che coinvolgerà le imbarcazioni a vela ormeggiate lungo i pontili. Le installazioni luminose, sincronizzate con la musica, daranno vita a un percorso immersivo pensato per accompagnare il pubblico lungo tutta la passeggiata.

Il programma prenderà il via alle ore 19:00 con l'apertura delle diverse postazioni musicali distribuite lungo il percorso dell'evento. Dj set con sonorità afro house, lounge, commerciali e dance accompagneranno il pubblico fino all'inizio degli spettacoli serali.

Dalle ore 21:00 spazio ai concerti live, alle performance artistiche e all'accensione delle installazioni luminose, momento centrale della manifestazione, che trasformerà Via Emilia in uno scenario di luci e riflessi sul mare.

Parallelamente agli spettacoli, le attività commerciali aderenti proporranno aperitivi dedicati e iniziative rivolte ai visitatori, mentre le aree street food offriranno un percorso gastronomico con prodotti e specialità del territorio, contribuendo ad animare l'intera area portuale.

L'obiettivo dell'iniziativa, riferiscono gli organizzatori, è quello di «incentivare la fruizione di Via Emilia, sostenere le attività economiche locali e rafforzare l'immagine di Vibo Marina come destinazione turistica attraverso un evento capace di attrarre pubblico da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe». L'ingresso alla manifestazione è libero.