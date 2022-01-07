Convenzione tra il Comune di Vibo e la Regione. Oltre alla riqualificazione della struttura, è prevista anche la realizzazione di un Centro regionale per la tutela, promozione e valorizzazione delle aree marino-costiere

Un milione di euro dalla Regione Calabria per la riqualificazione e valorizzazione dell’ex tonnara di Bivona, dove sarà realizzato il “Centro Regionale per la tutela, promozione e valorizzazione delle aree marino-costiere, Museo del Mare e della Pesca”. A darne la notizia è il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, che nei giorni scorsi ha firmato la convenzione tra il Comune ed il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, per un importo appunto di un milione di euro, per un intervento che prevede, oltre al ripristino ed adeguamento strutturale, anche gli arredi e l’allestimento espositivo. [Continua in basso]

Un iter complesso – informa una nota – intrapreso dalla fine del 2019 con i primi incontri e i tavoli tecnici tra il sindaco Limardo ed i vari referenti ministeriali, regionali e della Soprintendenza, per avviare il percorso istituzionale per la riqualificazione della Tonnara di Bivona, con una stesura definitiva della richiesta di finanziamento inviata alla Regione nel marzo 2021, attraverso una scheda tecnica progettuale, redatta dall’assessorato comunale all’Urbanistica, descrittiva dell’intervento che il Comune di Vibo programmava di realizzare. Molti gli incontri successivi con i vari enti preposti dall’assessorato regionale all’Ambiente alla Soprintendenza, dalla Capitaneria di Porto ai delegati del Mibact, dall’Agenzia del Demanio al Flag dello Stretto, ai quali hanno partecipato oltre al sindaco Limardo, gli assessori all’Urbanistica Pasquale Scalamogna e alla Cultura Daniela Rotino, che hanno seguito col sindaco tutto l’iter procedurale.

«Abbiamo raggiunto un importante traguardo per la riqualificazione e valorizzazione di un sito storico così importante per il quale ci siamo spesi fin dall’inizio del nostro mandato», sottolinea il sindaco Maria Limardo. Un progetto ambizioso – riferisce ancora la nota -, grazie al quale avranno luce una serie di attività legate alla cultura e alla civiltà del mare.



Il Centro regionale per la tutela, la promozione e valorizzazione della biodiversità delle aree marino-costiere calabresi sarà adibito anche a sede operativa dell’ente regionale Parchi Marini, che permetterà di realizzare anche un Centro didattico per l’educazione ambientale e della biodiversità. Il “Museo del Mare e della Pesca” vedrà, altresì annessa una biblioteca ed un Centro studi, per diventare un punto di riferimento dei visitatori e ricercatori e per quanti vogliono conoscere, studiare ed approfondire la ricchezza della biodiversità dei parchi marini calabresi.