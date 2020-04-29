La signora, che ha scelto di restare anonima, l’ha consegnata al corpo di guardia della Questura insieme ad un bigliettino con su scritto una toccate frase

Una cittadina di Vibo Valentia si è presentata, questa mattina, al corpo di guardia della Questura ed ha consegnato una rosa, corredata da un bigliettino tricolore indirizzato alla memoria dell’Agente scelto della Polizia di Stato Pasquale Apicella, tragicamente deceduto due giorni fa a Napoli nell’adempimento del dovere. Poche, commoventi parole erano scritte a mano sul bigliettino: «Sei stato un uomo generoso, hai servito la Patria fino all’estremo sacrificio. Onore a te!”. Alla signora vibonese, che non ha voluto lasciare il suo nome, vanno i sentiti ringraziamenti del questore Annino Gargano, a nome di tutta la famiglia della Polizia di Stato.



