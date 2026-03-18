Il sacerdote 85enne è deceduto all'ospedale Jazzolino. Negli anni ha guidato Caritas e Ufficio per l'ecumenismo diocesani ed è stato parroco a Mileto e Vibo. I funerali domani in Cattedrale

È morto don Bruno Cannatelli, figura storica della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e punto di riferimento per intere generazioni. È deceduto in punta di piedi nell'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni a causa di problemi cardiaci e di altre patologie che lo attanagliavano da tempo . Da oggi l'episcopato miletese si ritrova indubbiamente più povero , privo di un sacerdote che ha dedicato la propria vita al servizio della Chiesa e degli ultimi . Per anni ha rivestito in diocesi ruoli di primo piano, tra cui quelli di direttore della Caritas e dell'Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Attualmente era canonico del capitolo della cattedrale e presidente dell'associazione di volontariato “Abraham”.

Nato 85 anni fa a Gerocarne , appena nominato presbitero don Bruno è stato destinato dall'allora vescovo Vincenzo De Chiara alla guida delle parrocchie Santissima Trinità-San Benedetto e Santissima Maria Assunta della città sede di diocesi. Un servizio intenso, svolto per oltre un trentennio, dal 1975 al 2006 , fino a quando non ha preso possesso della parrocchia San Giuseppe di Vibo Valentia . Andato in pensione, però, ha voluto ritornare nella “sua” Mileto , stabilendosi in uno degli appartamentini del nuovo Episcopio , continuando a lavorare in silenzio a favore delle fasce deboli della popolazione e sostenendo i parroci nelle varie attività al servizio della comunità di fedeli. Nell'arco del suo lungo apostolato in città, tante le iniziative sociali sorte grazie all'impegno profuso. A lui negli anni '70 dello scorso secolo si deve la nascita del locale Gruppo Scout , negli anni '80 è stato invece tra gli artefici della realizzazione della Casa per anziani “Betania” .