L’Istituto d’Istruzione Superiore Itg e Iti e Ite di Vibo Valentia si prepara a ricevere la visita del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, domani giovedì 25 settembre alle ore 12:00. «A coronamento degli importanti risultati raggiunti negli ultimi anni, l’incontro assume una particolare valenza per questa istituzione scolastica che si è distinta per capacità innovativa e tecnologica, sostenuta da una precisa vision di servizio in collaborazione e stretta sinergia con il territorio», fa sapere la scuola vibonese in una nota.

Dall’onorificenza di Alfiere della Repubblica, conferita all’Istituto dal Presidente della Repubblica, per aver proposto idee per la sostenibilità con un drone impollinatore (progetto con cui gli studenti hanno vinto le Olimpiadi nazionali della robotica) nell’anno scolastico 2020/21, all’ideazione di un sistema di controllo domotico dal titolo “Cogito ergo possum” tramite il pensiero per persone con disabilità, ai sistemi di gestione della TV attraverso i gesti di una mano nel campo della disabilità e di riconoscimento LIS (linguaggio dei segni) con traduzione scritta e parlato al pc, fino al riconoscimento del Premio Vibo Smart, per aver ideato un’applicazione diretta di realtà aumentata che permette la visita di alcune strutture religiose attraverso un percorso strutturato, al finanziamento Pnrr Scuola Polo Modelli Didattici Innovativi.

Tra i primi istituti in Italia a ricevere l’autorizzazione ministeriale alla sperimentazione modello quadriennale per l’Istruzione tecnica e professionale (4+2) nellanno scolastico 24/25 e successivamente per l’anno scolastico 25/26, ha ottenuto ad agosto 2025 l’importante finanziamento di 750mila euro per la realizzazione di un “Campus formativo integrato per la filiera tecnologicoprofessionale” (prima scuola in Calabria e quinta a livello nazionale) e l’ulteriore importo di 258mila euro per la realizzazione di “Campus didattici per il potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0”.

«La visita del ministro Valditara – dichiara la dirigente scolastuca Maria Gramendola – rappresenta un momento rilevante per questo Istituto che ho il privilegio di guidare, a suggello di una storia che ci vede attenti alle esigenze degli studenti, delle famiglie e del territorio regionale».