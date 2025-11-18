Domani studenti e docenti incontreranno il procuratore dei minori di Reggio Calabria Roberto Placido di Palma e gli avvocati Rosa Carmen Badolato e Marika Varvaglione

In vista della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre, l’Istituto comprensivo di Vallelonga ha organizzato per oggi, martedì 18, un incontro rivolto agli studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado. L’iniziativa, fortemente voluta dal dirigente scolastico Rocco Olivadese e curata dall’insegnante Maria Morelli, referente per la legalità dell’Istituto, nasce dalla volontà di «promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti dei minori e sul loro ruolo nella società». L’appuntamento si terrà dalle ore10 alle 12 nella sede centrale dell’Istituto comprensivo e «vedrà la partecipazione di figure qualificate nel campo del diritto minorile. Le relazioni saranno affidate al procuratore dei minori di Reggio Calabria, Roberto Placido di Palma, e all’avvocato Rosa Carmen Badolato, tesoriera della Camera civile di Vibo Valentia ed esperta di diritto di famiglia e minorile. A moderare l’incontro sarà l’avvocato Marika Varvaglione, vicepresidente della stessa Camera civile».

L’evento rappresenterà un’occasione di crescita culturale e civica, valorizzando il ruolo dell’istituzione scolastica non solo come luogo di istruzione, ma anche come spazio formativo in cui promuovere il pieno sviluppo della personalità dei minori e la costruzione del bene comune.

«Durante la mattinata, gli alunni avranno modo di confrontarsi con professionisti del settore, approfondendo i principi fondamentali sanciti dai documenti internazionali a tutela dell’infanzia. L’iniziativa – è stato ancora sottolineato dalla scuola – s’inserisce nel più ampio percorso educativo che l’Istituto comprensivo di Vallelonga sta portando avanti per rafforzare la cultura della legalità e favorire lo sviluppo personale e sociale degli studenti».