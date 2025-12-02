Dopo le recenti elezioni di rinnovamento, la Pro Loco di Vazzano riparte subito nelle sue attività e iniziative all'interno del territorio, confermandosi tra le più dinamiche del territorio. Soprattutto però ha valorizzato le proprie radici, quelle cioè di un paese antico e che nei giorni scorsi ha saputo riscoprirsi nel suo tempo.

La riscoperta di un paese

Sabato scorso, infatti, alle ore 18 al Mulino della Gioventù si è svolto il secondo incontro con la Pro Loco "Over 60" per un pomeriggio dedicato alle tradizioni, durante il quale sono state presentate fotografie e video storici di Vazzano. L'evento è stato inoltre arricchito da esibizioni di canti, poesie e proverbi tradizionali, culminando in un momento conviviale. Tale progetto, avviato con discrezione, ha generato un notevole entusiasmo tra i membri "meno giovani" della Pro Loco.

Soddisfatto il riconfermato presidente Domenico Caloiero: «Questi sono momenti non solo di condivisione ma anche di riscoperta del proprio paese. I più adulti hanno avuto modo di ricordare il passato di Vazzano, mentre i più giovani che erano presenti hanno avuto modo di conoscere diverse sfumature del nostro paese. Spero vivamente che questi incontri continueranno, anche per valorizzare le radici storiche di Vazzano».