Rinnovato inoltre il blocco storico con tutte le figure chiave. New entry in organico Vittoria Urzetta e i giovani Francesco Gambino e Giuseppe Grimaldi

Si sono tenute domenica 16 novembre le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Pro Loco di Vazzano. L'assemblea dei soci ha espresso un voto che coniuga continuità e innovazione, riconfermando gran parte della squadra uscente e integrando nuove energie per il quadriennio 2025-2029. La decisione testimonia la fiducia riposta nell'operato del direttivo precedente e, in particolare, del suo presidente.

Continuità ed esperienza

L'organo direttivo, che continuerà a beneficiare dell'esperienza consolidata dei suoi membri storici, ha visto la riconferma di figure chiave che da anni animano l'associazione. Sono stati infatti riconfermati nel ruolo di consiglieri i seguenti soci: Caterina Caloiero, Giuseppe Moscato ('68), Giuseppe Moscato ('01), Stefano Moscato, Rosuccio Moscato, Giuseppe Villì e il già menzionato Domenico Caloiero.

Nuove energie e competenze dal territorio

Il consiglio si arricchisce di tre nuovi ingressi, che apportano freschezza, nuove prospettive e competenze diverse, elementi cruciali per il rilancio delle attività associative. Si aggiunge all'organico innanzitutto Vittoria Urzetta, figura da sempre attiva nel volontariato locale, la cui esperienza nel sociale rappresenta una risorsa preziosa per la comunità di Vazzano. Insieme a lei ecco anche Giuseppe Grimaldi e Francesco Gambino.

Un dato particolarmente significativo e motivo di grande soddisfazione per l'associazione è l'ingresso in consiglio dei menzionati giovani Francesco Gambino e Giuseppe Grimaldi, dal momento che la loro elezione è il risultato tangibile del progetto "vivaio" della "Pro Loco dei Ragazzi". Questo percorso, che ha visto i giovani crescere all'interno dell'associazione, dimostra che l'investimento nelle nuove generazioni è la strada giusta per garantire un futuro solido e duraturo all'associazionismo locale.

Domenico Caloiero ancora al timone

A guidare l'Associazione per i prossimi quattro anni, come detto, sarà ancora Domenico Caloiero, la cui riconferma a presidente testimonia la fiducia riposta nel suo operato e nella sua visione per la Pro Loco di Vazzano.

«Esprimo tanta soddisfazione - afferma lo stesso Caloiero - e gratitudine per la fiducia rinnovata e ribadisco che la vera forza è l'entusiasmo dell'intera squadra, pronta a mettersi al lavoro per promuovere e valorizzare il territorio e il patrimonio culturale di Vazzano».