Archiviati i festeggiamenti in onore di San Nicola, patrono di Vena Superiore, la comunità si prepara a ritrovarsi attorno a un altro appuntamento ormai entrato nella tradizione della frazione vibonese: la 16ª edizione della Sagra della Pizza. Un evento cresciuto nel corso degli anni grazie soprattutto al lavoro dei volontari e di quanti mettono a disposizione tempo e competenze per l’organizzazione della manifestazione.

Al centro della serata ci sarà naturalmente la pizza, con una formula che punta sulla preparazione espressa e sulla qualità. Tutto sarà realizzato direttamente sul posto, dall’impasto alla farcitura fino alla cottura nel forno a legna, sotto gli occhi dei partecipanti. Una scelta che gli organizzatori sottolineano come elemento caratterizzante dell’edizione di quest’anno, con l’obiettivo di offrire un prodotto appena preparato e mantenere vivo il legame con i metodi più tradizionali.

I pizzaioli al lavoro davanti al pubblico

Un ruolo centrale sarà affidato ai pizzaioli, chiamati a lavorare durante la manifestazione per garantire continuità nella preparazione e nella cottura. Dietro l’organizzazione della sagra c’è infatti un lavoro che coinvolge numerose persone e che, anno dopo anno, ha permesso all’appuntamento di consolidarsi nel calendario della comunità.

La manifestazione vuole essere non soltanto un’occasione per gustare la pizza, ma anche un momento di incontro e convivialità, capace di riunire residenti e visitatori nel segno di una delle preparazioni più conosciute e apprezzate della tradizione gastronomica italiana.

La collaborazione con Mary Grace e Premiata Forneria

A sostenere questa edizione saranno anche due attività del settore della ristorazione: il Ristorante Pizzeria Mary Grace e la Premiata Forneria, coinvolte nell’iniziativa con la propria esperienza professionale.

La 16ª Sagra della Pizza di Vena Superiore si prepara dunque a rinnovare una tradizione costruita negli anni attraverso il contributo di volontari, pizzaioli e attività del territorio. Una serata che avrà come ingredienti principali forno a legna, preparazione sul momento e soprattutto la voglia di ritrovarsi insieme.