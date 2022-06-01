La celebre casa di moda nata dal genio del compianto stilista calabrese torna alle origini e punta sulla Costa degli Dei

La campagna pubblicitaria “Vacanze estive” del noto marchio di moda Versace celebra la Calabria. Le prime immagini pubblicate sui social non sono sfuggite agli utenti che hanno riconosciuto nella location uno dei luoghi simbolo del Vibonese e della Calabria, ovvero la spiaggia di Grotticelle, a Capo Vaticano, nel comune di Ricadi. Sensazioni confermate con l’avvio della campagna pubblicitaria in data odierna, in cui la selezione di capi d’abbigliamento viene contestualizzata in un paesaggio marino suggestivo, capace evocare una terra primitiva e selvaggia. [Continua in basso]

Così la celebre casa di moda nata dal genio di Gianni Versace, eclettico ed indimenticabile stilista calabrese, torna alle origini. Video e scatti hanno catturato le bellezze dei panorami mediterranei, l’asprezza delle rocce, i caldi colori dell’arenile baciati dal sole. Immagini e suggestioni che valorizzano e promuovono – ben oltre i confini regionali – uno dei tratti di costa più apprezzati dai turisti che a migliaia, ogni anno, scelgono il litorale tirrenico per le vacanze.