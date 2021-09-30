L’importo complessivo stanziato dall’amministrazione di contrada Bitonto per le arterie del territorio vibonese è di circa un milione e 200mila euro

«La Provincia di Vibo Valentia ha avviato, e su alcune arterie completato, interventi di messa in sicurezza su diversi tratti stradali». A darne notizia e il vicepresidente con delega alla Viabilità, Domenico Anello. «Nei giorni scorsi si è dato inizio ai lavori di bitumazione e installazione della segnaletica orizzontale e verticale sulla S.P. n. 17, nel tratto “Mesiano-Drapia”. Lavori che – ha evidenziato Anello, entrando nello specifico – sono in fase di completamento. Sono stati già portati a compimento, invece, i lavori di potenziamento e ammodernamento sulla “Bitonto”», la strada provinciale n. 100 che dalla cosiddetta località Bitonto di Vibo Valentia, si estende lungo il territorio di San Gregorio giungendo fino a Jonadi in zona aeroporto, dove si interseca con la statale 18 Vibo-Mileto. «Sulla S.P. n 22, “Spilinga- Ricadi”, sono stati avviati i lavori di pulizia e bitumazione. Mentre in fase di contrattualizzazione alle ditte aggiudicatarie – dichiara Anello – sono gli interventi di messa in sicurezza pianificati su alcuni tratti delle provinciali: S.P. n. 30 “Nicotera-Rombiolo-località Pioppi”; S.P. n. 15 “Vibo Valentia, Stefanaconi, Sant’Onofrio”; S.P. n. 87 “San Marco-San Cono-Briatico”; S.P. n. 78 “Francica-San Giovanni-Comparni-Paravati”; S.P. n. 3 “Maierato-ex S.S. 110”; S.P. n. 85 “Briatico-Zungri”; S.P. n. 1 “Angitola-Filadelfia-Pietre Bianche-Fossa del Lupo”; S.P. n. 97 “Ex S.S. 606 di Vibo Valentia”; S.P. n. 5 “Pizzo-Maierato-Sant’Onofrio”; S.P. n. 14 “Vibo Valentia-Piscopio-Fondovalle Mesima” e S.P. n. 22 “Ricadi-Tropea”». [Continua in basso]

L’importo complessivo stanziato dall’amministrazione provinciale di Vibo Valentia sulle arterie stradali citate dal vice presidente «è di circa un milione e 200mila euro», – ha reso noto lo stesso Anello. «Nonostante l’iter tecnico-burocratico comporti qualche rallentamento, presto verranno sbloccati altri 800mila euro stanziati sulla strada provinciale n. 46 “Pietre Bianche-Polia-Monterosso”, che consentiranno di migliorarne notevolmente la percorribilità. Altri interventi – ha infine messo in evidenza, Domenico Anello – sono in programma e partiranno il prima possibile anche sulle strade delle Serre, dell’entroterra e della costa. Al riguardo l’Amministrazione provinciale tutta si sta muovendo con la massima celerità ma – ha chiosato il vice presidente Anello – nel pieno rispetto dei principi di trasparenza amministrativa».