I genitori e gli educatori hanno voluto ringraziare il primario Braghò e i suoi collaboratori per aver tenuto nella propria scuola un corso di formazione sulla disostruzione pediatrica: «Momento formativo di grande valore»

Un gesto semplice, ma ricco di significato, quello compiuto dai genitori e dall’asilo nido comunale di Vibo Valentia, gestito dalla Cooperativa sociale Vibosalus, che nei giorni scorsi hanno donato alcuni dispositivi medici al reparto di Pediatria dell’Ospedale cittadino, guidato dal dottor Braghò.

La donazione è nata come segno di riconoscenza per la disponibilità e la generosità dimostrate dal primario e dalla sua équipe, che hanno reso possibile la realizzazione di un corso di formazione sulla disostruzione pediatrica rivolto ai genitori, agli educatori e al personale ausiliario del nido.

L’incontro, svoltosi direttamente nei locali del nido comunale, ha rappresentato un momento formativo di grande valore, ma anche un’occasione di vicinanza tra il mondo sanitario e quello educativo. Grazie alle spiegazioni chiare e alle dimostrazioni pratiche del dottor Salvatore Braghò e dei suoi collaboratori, i partecipanti hanno potuto acquisire conoscenze fondamentali per intervenire in modo corretto e tempestivo in situazioni di emergenza.

«Abbiamo voluto ringraziare il reparto di Pediatria con un gesto concreto – riferisce Lucia Luzza, direttrice del nido comunale – donando dispositivi medici che potranno essere utili nella loro attività quotidiana. È il nostro modo per esprimere riconoscenza e per rafforzare il legame di collaborazione che ci unisce nel prenderci cura dei bambini».

A rappresentare i genitori in occasione della donazione sono state la dottoressa Katiuscia Bisogni e la dottoressa Maddalena Achille, che hanno condiviso con entusiasmo e sensibilità l’iniziativa promossa dal nido e dalla Cooperativa Vibosalus.

«Il nido comunale e il reparto di Pediatria condividono infatti un obiettivo comune: la tutela e il benessere dei più piccoli. Questa iniziativa testimonia quanto la collaborazione tra servizi educativi e sanitari possa generare valore per l’intera comunità, mettendo sempre al centro l’infanzia, la prevenzione e la solidarietà. Un sentito ringraziamento va al dottor Braghò e alla sua équipe per la professionalità, la disponibilità e la sensibilità con cui continuano a svolgere il loro prezioso lavoro al servizio dei bambini e delle famiglie del territorio», concludono dal nido.