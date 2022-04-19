Vibo Capitale del libro incontra la Svizzera.  Da oggi al 23 aprile il capoluogo ospiterà undici scrittori svizzeri di lingua italiana provenienti dalla Svizzera italiana, francese e tedesca che terranno una serie di conferenze in tutte gli istituti superiori della città, presso il Sistema bibliotecario vibonese e nello spazio Cev di Palazzo Gagliardi. Vari i temi su cui intratterranno gli studenti e i cittadini, dall’emigrazione ai racconti di montagna e dei laghi, ai miti elvetici. Oggi, alle ore 12.00, nell’aula consiliare del Comune, durante i lavori della IV commissione, si terrà la conferenza stampa con la presentazione del programma e dei primi tre scrittori che fanno parte tutti dell’Assi, associazione svizzera scrittori di lingua italiana. Il coordinamento dell’evento è di Carlo Simonelli, lo accompagneranno in questa settimana di incontri,  Mattia Bertoldi,  Luca Brunoni, Davide Buzzi, Sabrina Caregnato, Begona Feijoó  Fariña,  Dario Galimberti, Giorgio Genetelli, Alberto Micelotta, Elda Pianezzi e Flavio Stroppini.