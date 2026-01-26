L’iniziativa è promossa con il contributo dell’assessorato alla Pubblica istruzione e curata dal regista Enzo Carone. Appuntamento nel pomeriggio a Palazzo Gagliardi

Il Comune di Vibo Valentia organizza, in occasione della Giornata della Memoria 2026, un evento commemorativo dedicato al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, nonché alla memoria dei deportati italiani, civili, militari e politici, nei campi di concentramento nazisti.

L’iniziativa, promossa con il contributo dell’assessorato alla Pubblica istruzione, si propone come momento di riflessione collettiva, educazione alla consapevolezza storica e valorizzazione dei diritti umani. Attraverso linguaggi diversi - dalla parola scritta alla musica, dalla testimonianza diretta alla danza - il programma intende coinvolgere la cittadinanza in un percorso di memoria attiva.

L’evento, curato dal regista Enzo Carone, si terrà martedì 27 gennaio alle ore 17:30 a Palazzo Gagliardi. Dopo i saluti dell’amministrazione comunale, vi saranno le letture di versi tratti da diari e quaderni scritti dai sopravvissuti ai campi di concentramento, nonché la testimonianza del professore Antonio Pugliese, autore del libro “Mio padre nel lager”. A seguire, le proiezioni di immagini e sequenze tratte da film sulla Shoah, per concludere con la performance artistica delle allieve della scuola di danza Kaos Ballet di Tropea. Il Comune invita la cittadinanza a partecipare. In basso il programma completo.