Sindaci, autorità militari e studenti del Convitto Filangeri protagonisti della cerimonia che si è svolta questa mattina in piazza XXIV Maggio

Questa mattina anche la città di Vibo Valentia ha celebrato il 4 novembre, giornata dedicata all’Unità Nazionale e alle Forze Armate. La cerimonia, sobria ma intensa, si è svolta in piazza XXIV Maggio, davanti al Monumento ai Caduti.

In prima fila una nutrita rappresentanza di sindaci del Vibonese, con la fascia tricolore, accanto alle autorità militari locali. Gli studenti del Convitto Filangeri hanno intonato l’Inno d’Italia durante l’Alzabandiera. Subito dopo è stata deposta una corona d’alloro in memoria dei Caduti, seguita dalla lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa.

Il prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo ha sottolineato il significato della giornata: «Il 4 novembre è una data che suscita emozione e commozione, soprattutto oggi, in un contesto internazionale che richiede ancora più attenzione al valore della pace. Dopo 80 anni di democrazia e pace, dobbiamo continuare a trasmettere questi valori, soprattutto ai giovani».

La celebrazione ha ricordato il sacrificio di chi ha lottato per la libertà e la democrazia, ribadendo l’impegno costante delle Forze Armate nella difesa dei valori fondamentali del Paese.

