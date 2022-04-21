Nonostante le segnalazioni di alunni e docenti degli istituti Industriale, del Geometra e dell'Alberghiero, l’arteria continua a versare in un pericoloso stato di degrado

Viabilità e sicurezza nel Vibonese sono ormai concetti diametralmente opposti da diversi anni. Le strade sono spesso impercorribili e non soltanto nelle periferie della provincia, ma anche nei centri più trafficati.

Qualche mese fa ci siamo già occupati dell'arteria che porta all'istituto Industriale, all'Alberghiero e al tecnico per Geometri (scuole vicine fra di loro), versante in uno stato di abbandono da molto tempo: buche, rifiuti, sporcizia, canali di scolo inesistenti e sterpaglie. Gli alunni, i docenti e il personale Ata degli istituti sono in seria difficoltà e da diverso tempo lamentano il problema, senza ottenere alcun risultato.

Non dovrebbe accadere che per recarsi nel proprio posto di lavoro o nella propria scuola si debba andare incontro a simili difficoltà, percorrendo strade per nulla sicure. Si pensi anche a quando piove a dirotto: per chi guida – autisti di pullman e conducenti di auto – è praticamente impossibile accorgersi preventivamente delle buche e, dunque, essere in grado di scansarle. Attualmente, proprio all’interno delle cavità (divenute pozzanghere) si trovano addirittura dei massi.

Una situazione indecorosa e pericolosa per chiunque passi da quelle strade ed ecco perché studenti e docenti chiedono di nuovo al Comune di Vibo – a gran voce – interventi celeri e risolutivi.