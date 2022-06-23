Durante l’incontro sono stati evidenziati obiettivi e finalità comuni tra le due scuole da cui partire per poter progettare un lavoro mirato a sostenere l'apprendimento curriculare e l'insegnamento delle discipline Stem

La dirigente scolastica del liceo scientifico “Giuseppe Berto”, Caterina Calabrese e la docente Mariolina Campanella hanno incontrato Filippo Anderson dell’Istituto Nazaret, scuola eTwinning situata a San Sebastian, nella zona basca della Spagna. Il professore Anderson, in città per accompagnare un gruppo di studenti spagnoli impegnati in uno stage presso la Pro loco di Vibo Valentia, ha voluto fare visita al Liceo, scuola eTwinning dal 2018, per conoscerne l’organizzazione, le attività, i progetti e per valutare la possibilità di intraprendere una futura collaborazione. Il confronto è stato proficuo: sono stati evidenziati obiettivi e finalità comuni tra le due scuole da cui partire per poter progettare un lavoro mirato a sostenere l’apprendimento curriculare e l’insegnamento delle discipline Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Soddisfazione ha espresso la dirigente Caterina Calabrese, per il percorso di internazionalizzazione che il “Berto” ha intrapreso in questi anni e che grazie a questa nuova collaborazione con la scuola Nazaret di San Sebastian si arricchisce di un ulteriore tassello.