Il festival "La Calabria delle donne - Festival del genio femminile" ospitato dall'Istituto nazionale di Criminologia

Il 19° appuntamento dei 26 programmati per la Calabria nell’ambito della kermesse culturale “La Sicilia e la Calabria delle donne” ha ripercorso le vite personali e professionali di Caterina Gagliardi ed Eleonora Morelli, due figure femminili che si sono autodeterminate, consegnando alla città di Vibo innumerevoli opere di civile liberalità. A restituire alla memoria le storiche personalità della Gagliardi e della Morelli, nell’istituto nazionale di Criminologia a Palazzo Gagliardi, sono stati: Carmen Bellissimo, giornalista del Quotidiano del Sud e componente dello staff “La Calabria delle donne” che ha moderato l’incontro; Mariangela Preta, direttrice artistica del festival; Francesca Marino, direttrice stabilimento Baker Huges,; Teresa Saeli, dell’associazione bibliofili calabresi “G. Barro”; Saverio Fortunato, rettore dell’istituto di Criminologia; Pasquale La Gamba, responsabile regionale di Culturaidentità ; gli assessori comunali Daniela Rotino e Michele Falduto. “Due donne di straordinaria intelligenza e cultura – ha spiegato la giornalista, aprendo l’evento – la marchesa Caterina Gagliardi e la docente, scrittrice e giornalista Eleonora Morelli le quali, in contesti sociali molto difficili, hanno saputo e voluto tracciare la strada per il raggiungimento delle pari opportunità di genere”.



In collegamento da remoto, ha invece fatto un intervento la pronipote della marchese Gagliardi, Caterina De Riso; in sala sono state poi recitate due poesie di Eleonora Morelli dall’attore Giuseppe Ingoglia e, concluso il convegno, è stata inaugurata la mostra dedicata a Eleonora Morelli, che sarà possibile visitare fino al primo aprile.

Il festival, che quest’anno ha portato in scena le “Donne di carta”, tema scelto per raccontare figure di donne letterarie, è patrocinato dal Consiglio dei Ministri, dalla Regione Calabria e dal Comune di Vibo. Proprio a Roma, lo scorso 7 marzo, è stato presentato alla Camera dei deputati e, per la Regione, il giorno seguente nella sala consiliare di Vibo.