«Anche in questo caso la sinergia tra il Comune ed i volontari della Pro loco ha dato i suoi frutti. Non posso che ringraziare il presidente Giusi Fanelli e la sua squadra, che si continuano a spendere per dare un cambio di passo anche sul fronte dell’intrattenimento alla nostra città. Ringrazio inoltre le cantine, i musicisti e chi a vario titolo si è impegnato per la riuscita di un’altra bellissima serata. Ora ci proiettiamo sul Natale, certi che le iniziative per coniugare l’intrattenimento all’incentivazione del commercio vadano di pari passo e portino a risultati sempre migliori sul fronte delle attività produttive». Il giorno dopo la manifestazione “San Martino… non solo vino!”, organizzata da Comune e Pro loco di Vibo Valentia, che ha movimentato corso Vittorio Emanuele III, a parlare è l’assessore alle Attività produttive Carmen Corrado.



Vino delle cantine del Vibonese dunque servito dai sommelier dell’Ais Calabria, punto food con il “cuoppo” sociale dell’azienda agricola Junceum, e con chioschi di rosticceria e frutta secca, l’immancabile castagnata con le caldarroste della Dog Days e tanta musica live con i Senza tetto ed i percussionisti del Conservatorio “Torrefranca”. «Un “aperitivo” speciale – spiegano dal Comune – con l’ingrediente principale, il vino delle cantine vibonesi Benvenuto, Artese, Casa Comerci, Masicei e Dastoli, servito dai sommelier che ne hanno illustrato le caratteristiche ai tanti avventori. Un altro appuntamento dopo il boom di “Vibo in fermento”, questa volta però sotto forma di aperitivo programmato dalle 18 fino alle 21 proprio per incentivare il commercio nell’orario di apertura dei negozi, come da chiaro indirizzo dell’assessorato alle Attività produttive».