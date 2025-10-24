Da lunedì 27 ottobre prenderà il via il servizio mensa nelle scuole primarie e dell’infanzia del Comune di Vibo Valentia, ma non in tutte. Per alcuni plessi infatti, fa sapere l’amministrazione comunale tramite una nota, «si attende la definizione degli ultimi dettagli tecnici».

Nei giorni scorsi il gruppo di opposizione Cuore Vibonese si era fatto portavoce dei disagi vissuti dalle famiglie, costrette – oltre un mese dall’inizio della scuola e senza ancora un servizio mensa funzionante – a prelevare i bambini all’ora di pranzo o dar loro panini da mangiare. «Dopo aver superato gli ultimi ostacoli – scrive ora l’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo –, si è ora nelle condizioni di garantire ai piccoli cittadini un servizio fondamentale per il loro benessere e la loro quotidianità scolastica».

L’avvio della mensa verrà «differito di qualche giorno» nei seguenti plessi:

- Sacra famiglia infanzia;

- Cementificio-Pennello infanzia;

- De Amicis infanzia;

- Don Bosco-Don Milani limitatamente alle classi che usufruiscono del servizio il mercoledì;

- Domenico Savio limitatamente alle classi che usufruiscono del servizio il mercoledì.

«Si confida che – prosegue la nota – nei primi giorni della prossima settimana si avranno tutte le autorizzazioni per i plessi ancora sprovvisti. L’amministrazione comunale desidera ringraziare tutte le famiglie per la pazienza dimostrata in queste settimane e augura a tutti i bambini un sereno proseguimento dell’anno scolastico, all’insegna della crescita e della condivisione».