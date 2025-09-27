Lunedì 29 settembre alle 10 la messa solenne sarà officiata dal vescovo Attilio Nostro alla presenza di istituzioni, personale della Questura e familiari delle Vittime del Dovere

Lunedì 29 settembre si celebrerà la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Una giornata che rappresenta non solo un momento religioso, ma anche un richiamo al valore e all’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa nella lotta contro l’illegalità.

La solenne messa si terrà alle ore 10:00 nel Duomo di San Leoluca a Vibo Valentia e sarà officiata dal vescovo della diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea, monsignor Attilio Nostro. Alla celebrazione parteciperanno il Questore di Vibo Valentia, i funzionari e il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, oltre alle principali autorità civili, militari e religiose. Presenti anche i familiari delle Vittime del Dovere, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia e dell’Amministrazione Civile e gli esponenti provinciali dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Alle celebrazioni religiose seguirà il Family Day, organizzato presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato. Un’occasione di incontro e condivisione tra il personale e i propri familiari, con l’esposizione dei mezzi in dotazione, stand informativi della Polizia Scientifica e della Stradale, e un’esibizione della Squadra Cinofili.

La cerimonia religiosa - ha fatto sapere il Questore - è aperta alla partecipazione della cittadinanza.