Il Comune vara un cartellone di appuntamenti che riguarderanno anche le frazioni. L’assessore Soriano: «Chi deciderà di trascorrere le festività qui non se ne pentirà»

«Vibo Valentia quest’anno si colora a festa per celebrare il Natale nel migliore dei modi». È l’incipit con cui il Comune annuncia gli eventi previsti durante le festività natalizie. Il programma – “Vibo Città del Natale” – è stato diffuso attraverso una nota che informa sugli eventi che animeranno «la città e le frazioni fino al 5 gennaio e oltre con tantissime iniziative pensate per le famiglie, i giovani, i residenti ed i vacanzieri, e tutti coloro che vogliono trascorrere le festività respirando l’aria ed il calore di Vibo Valentia».

«Crediamo di avere fatto del nostro meglio per assicurare un calendario importante, ma in linea con lo spirito ed i principii del Natale – dichiara il sindaco Enzo Romeo -, un calendario con eventi capaci di coniugare la voglia di svago e divertimento della gente con la spiritualità del momento. È per questo che accanto a concerti, serate dello shopping e degustazioni non mancheranno rappresentazioni dal grande richiamo natalizio, come la Via dei Presepi. Il ritorno ad un grande Natale, seppure con le difficoltà del momento, era uno dei nostri obiettivi, e il programma che l’amministrazione ha confezionato lo coglie appieno».

Soddisfazione espressa anche dall’assessore Stefano Soriano, con deleghe alla Cultura e alle Attività produttive: «Il nostro scopo – continua la nota del Comune – era quello di realizzare un cartellone coinvolgendo tutte le anime della città: le associazioni, le parrocchie, i cittadini, oltre che i professionisti del settore. Abbiamo puntato ad aggregare aprendoci al confronto e realizzando una serie di eventi che non faranno pentire chi deciderà di trascorrere il Natale nel nostro comune. Ci saranno tantissimi appuntamenti musicali, ospiti importanti nel campo della cultura, numerose iniziative rivolte ai bambini ai quali abbiamo dato grande attenzione. Faremo il presepe vivente, la notte dello shopping, non mancheranno le tradizionali zeppolate e castagnate, e ancora spazio ai laboratori creativi, gli spettacoli teatrali; faremo rivivere la nostra città, le sue vie, il centro storico con le luci e gli alberi di Natale, le frazioni, dove non mancheranno iniziative. Per questo voglio ringraziare tutti coloro, a cominciare dai consiglieri comunali, che hanno contribuito insieme a me e al consigliere delegato agli Spettacoli Francesco Colelli a creare qualcosa di bello e che speriamo venga apprezzato dai vibonesi».

Il comunicato dell’Amministrazione comunale si chiude con ringraziamenti alla «Regione Calabria-Calabria Straordinaria e la Camera di commercio di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia per il contributo economico fornito alla realizzazione del programma.