Due importanti appuntamenti si terranno oggi a Vibo Valentia, su impulso della Fondazione Murmura. La mattina, in collaborazione con il Liceo Capialbi e l'associazione Città Attiva, avrà luogo alle 11 un convegno sull'Autonomia differenziata dal titolo "Federalismo fiscale, rischi e costi sociali per il Sud”.

All'evento saranno presenti diversi esperti sul tema trattato: Giancarlo Viesti, docente di economia applicata; Luca Bianchi, direttore generale Svimez; Pietro Massimo Busetta, ordinario di Statistica Economica; Vincenzo Carrieri, ordinario di Scienza delle Finanze; Marco Esposito, giornalista e saggista; Federica Mollica, dottoranda in Scienze Giuridiche; Walter Nocito, professore di Istituzioni di Diritto Pubblico; Massimo Villone, professore emerito di Diritto Costituzionale; interverranno anche due ex alunne del Liceo Capialbi, Federica Asturi e Giada Belvedere che, da attiviste del Comitato Scolastico dei Diritti Umani, nel 2023, hanno affrontato il tema oggetto del convegno e un gruppo di ex studenti del Liceo Classico per presentare un lavoro con il quale lo scorso anno hanno ricevuto un premio. L'evento sarà coordinato da Daniela Primerano, presidente dell'associazione Città Attiva e prevede la partecipazione degli studenti delle scuole superiori e di ospiti esterni in qualità di spettatori. Il convegno che sarà l'occasione di fare conoscere approfonditamente a studenti, docenti e adulti presenti un tema di stringente attualità e di grande rilevanza per le sorti dell'Italia tutta e in particolare del Meridione.

Il pomeriggio la giornata continuerà a Palazzo Murmura, dove nella Casa Museo Sala P.E. Murmura alle 18, verrà assegnato il Premio Murmura, alla dottoressa Martina Caslini alla presenza della presidente della Fondazione Maria Murmura Folino e del direttivo e dei soci. Si tratta della quinta edizione del premio che per la prima volta si svolge in Calabria e in particolare a Vibo Valentia, dove ha sede la Fondazione e dove il senatore Antonino Murmura, alla cui memoria il premio è dedicato, è nato ed ha svolto la sua pluridecennale attività politica. Il premio vanta una prestigiosa giuria composta da tre accademici dei Lincei (Pietro Rescigno, Pierluigi Ciocca), da Damiano Nocilla, già segretario generale del Senato e Cesare Mirabelli, docente emerito di Diritto Ecclesiastico.

Inoltre, la fondazione Murmura festeggia in questa occasione e con questi due importanti eventi l'inizio del suo secondo lustro di attività, volta valorizzazione della storia locale e familiare e all'approfondimento di tematiche inerenti la Politica nella sua accezione più alta e le Scienze Giuridiche.