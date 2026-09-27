La Polizia di Stato di Vibo Valentia celebra San Michele Arcangelo, suo Santo Patrono. L’appuntamento è per martedì 29 settembre, con una giornata che unirà la tradizionale cerimonia religiosa a un momento dedicato al personale e alle rispettive famiglie.

Alle ore 10, nel Duomo di San Leoluca, sarà celebrata la Santa Messa officiata dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. Alla funzione prenderanno parte il questore di Vibo Valentia, i funzionari e il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno, insieme alle autorità civili, militari e religiose del territorio.

Saranno presenti anche i familiari delle Vittime del Dovere, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno e quelli delle sezioni provinciali dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato.

La celebrazione religiosa sarà aperta anche alla cittadinanza, chiamata a condividere un momento che tradizionalmente rappresenta per la Polizia di Stato anche un’occasione di incontro con la comunità.

Dopo la messa il Family Day

Al termine della funzione la giornata proseguirà alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, dove si svolgerà il Family Day, rivolto al personale e ai familiari.

Per l’occasione saranno esposti alcuni dei mezzi in dotazione alla Polizia di Stato e saranno allestiti stand dedicati alla Polizia Scientifica e alla Polizia Stradale. In programma anche un’esibizione della Squadra Cinofili, attraverso la quale sarà possibile vedere da vicino alcune delle attività operative svolte quotidianamente dagli agenti.

La ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, torna così a riunire a Vibo istituzioni, personale e cittadini, prima nella celebrazione religiosa e poi negli spazi della Scuola Allievi.