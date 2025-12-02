Si è svolto al Liceo Vito Capialbi l’incontro organizzato dal Rotary Club Hipponion Vibo Valentia, in collaborazione con il Rotary Club Cosenza Nord, con cui è gemellato, e con la sezione provinciale dell’Ente Nazionale Sordi di Vibo Valentia. Ospite d’onore è stata Carmen Diodato, ballerina professionista sorda dalla nascita, conosciuta per essere l’unica artista non udente a far parte del corpo di ballo di importanti enti lirici italiani quali l’Arena di Verona e il Teatro Massimo di Palermo.

L’iniziativa, informa una nota, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali. Erano presenti Daniela Rotino, presidente provinciale del Rotary Club, Silvestro Grillo, presidente provinciale dell’Ente Nazionale Sordi di Vibo, Antonio Mirijello, referente regionale dell’Ente Nazionale Sordi, Francesco Manna, presidente del Rotary Club Cosenza Nord e Serafino Mazza, presidente dell’Ente Nazionale Sordi di Catanzaro.

La testimonianza di Carmen Diodato ha catturato l’attenzione degli studenti, che hanno seguito con grande interesse il racconto della sua esperienza umana e artistica. La sua passione per la danza, nata all’età di quattro anni come attività riabilitativa per stimolare l’udito, è diventata presto un percorso di vita. Grazie alla capacità di percepire la musica attraverso le vibrazioni, Diodato ha trasformato un limite in una straordinaria risorsa espressiva, affrontando sfide e pregiudizi fino a realizzare il proprio sogno professionale.

Il suo intervento ha rappresentato un messaggio di determinazione, resilienza e inclusione: un invito a credere nelle proprie potenzialità e a non lasciarsi frenare dagli ostacoli. Un messaggio accolto con grande sensibilità dal pubblico, che ha vissuto l’incontro come un momento di autentica ispirazione.

L’evento si inserisce nel più ampio impegno del Rotary Club e dell’Ente Nazionale Sordi nel promuovere cultura, consapevolezza e opportunità inclusive, offrendo ai giovani testimonianze capaci di lasciare un segno positivo e duraturo.