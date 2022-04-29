Sabato mattina, invece, insieme alla sezione comunale di Pizzo, ci sarà una raccolta sangue al porto di Vibo Marina

Anche l’Avis a Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia in occasione del Festival della Scienza organizzato dal liceo scientifico “Giuseppe Berto”, presieduto da Caterina Calabrese. Era presente sia l’Avis provinciale, rappresentata dalla presidente, Caterina Forelli, che comunale, rappresentata dal presidente Gaetano Mazzarella, e dal suo vice, Pietro Marcello Natale. Entrambi i coordinamenti dell’associazione hanno accolto con entusiasmo l’invito della dirigente scolastica, prendendo parte all’iniziativa con una duplice veste: quella della raccolta e della divulgazione, grazie alla partecipazione dei volontari del servizio civile di entrambe le sedi.

In particolare, l’associazione donatori sangue è stata presente con l’autoemoteca che, spostata per l’occasione presso la sede dell’evento, ha permesso di raccogliere diverse sacche di sangue prezioso per i tanti che ne hanno bisogno.



Ma lo è stata anche con un stand informativo, in cui i volontari del servizio civile hanno diffuso materiale esplicativo sulla vitale pratica della donazione (che non costa nulla a chi la fa e vale moto per chi la riceve) e informato tutti coloro i quali si sono dimostrati interessati sulla preziosa attività che svolge l’Avis su tutto il territorio provinciale, regionale e nazionale. A volte lo si riesce a comprendere bene solo nel momento dell’estremo bisogno. Ma non è bene aspettare l’ultimo minuto: perché potrebbe essere fatale per qualcuno. L’Avis, dunque, informa, divulga e cerca di inculcare l’importanza di un gesto tanto semplice quanto fondamentale. Lo fa giornalmente. Lo ha fatto con la provinciale e la comunale di Vibo, nelle varie sedi del “Festival della Scienza” del “Berto”. Lo farà sabato mattina a Vibo Marina, di concerto tra la comunale di Pizzo, che ha organizzato, e la provinciale, con la donazione organizzata al porto.