Sarà consegnato oggi pomeriggio, alle 17.30 nell'aula magna dell'Istituto Vespucci-Murmura, il riconoscimento promosso dalla Pro Loco. Protagoniste della tredicesima edizione due generazioni e due storie differenti, accomunate dal legame con la comunità marinara. In programma testimonianze e momenti musicali

Due donne, due generazioni e due percorsi di vita differenti, accomunati dall'amore per Vibo Marina e dalla capacità di esprimere, ciascuna nel proprio ambito, il valore della comunità. Saranno Giovanna Carnovale, storica fioraia della cittadina portuale, e Liliana Parisi, giovane pianista con un percorso di formazione e ricerca internazionale, le protagoniste della tredicesima edizione del Premio Porto Santa Venere, in programma oggi, giovedì 22 ottobre, alle 17.30, nell'aula magna dell'Istituto Vespucci-Murmura di via Stazione.

L'iniziativa, promossa dalla Pro Loco Vibo Marina Aps, si propone di valorizzare l'identità marittima e portuale del territorio, raccontandone le esperienze positive attraverso le storie di chi contribuisce alla crescita culturale e sociale della comunità.

La cerimonia si svilupperà attraverso un incontro pubblico, con testimonianze e momenti musicali, durante il quale saranno approfondite le motivazioni dei riconoscimenti. Alle due premiate verranno consegnati bassorilievi realizzati per l'occasione dallo scultore calabrese Antonio La Gamba.

Giovanna Carnovale, una vita tra i fiori e l'impegno sociale

Il primo riconoscimento andrà a Giovanna Carnovale, figura conosciuta e apprezzata a Vibo Marina per la sua lunga attività nel settore floreale. Le sue composizioni hanno accompagnato negli anni matrimoni, feste e momenti importanti della vita di tante famiglie, contribuendo a costruire un legame particolare con la comunità.

Accanto all'attività professionale, la Pro Loco intende valorizzare anche il suo impegno sociale, la partecipazione alle iniziative di aggregazione e l'attenzione dedicata alla cura dell'antica Cappella Cutellè. Un percorso che gli organizzatori descrivono attraverso la «bellezza dei fiori», riconoscendo alla storica fioraia un ruolo nella memoria collettiva della cittadina.

Liliana Parisi, da Vibo Marina alla ricerca musicale internazionale

Il secondo premio sarà conferito a Liliana Parisi, giovane pianista originaria di Vibo Marina che ha costruito il proprio percorso artistico attraverso lo studio, la formazione accademica e le esperienze internazionali.

Dopo aver frequentato l'Istituto Vespucci, ha proseguito gli studi musicali al Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Al percorso pianistico ha affiancato una laurea in Ingegneria biomedica, sviluppando successivamente un'attività di ricerca in ambito musicale.

Attualmente dottoranda e ricercatrice tra Belgio e Francia, Liliana Parisi ha alle spalle numerose esibizioni in Italia e all'estero. La Pro Loco ha scelto di premiarne la passione per la musica e un percorso che testimonia le opportunità di crescita e affermazione dei giovani talenti del territorio.

Un premio per valorizzare l'identità di Vibo Marina

Giunto alla tredicesima edizione, il Premio Porto Santa Venere nasce con l'obiettivo di contribuire alla tutela dell'identità locale e alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della comunità. Un'attenzione che comprende la formazione, il lavoro, la solidarietà, l'accoglienza e le iniziative orientate allo sviluppo sostenibile.

La manifestazione è organizzata dai volontari e dagli amici della Pro Loco Vibo Marina, in collaborazione con l'Istituto statale Vespucci-Murmura e l'Amministrazione comunale.

L'appuntamento di oggi pomeriggio è aperto a cittadini e visitatori, invitati a partecipare a un momento di incontro e condivisione dedicato alle esperienze positive del territorio.