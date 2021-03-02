Il Comune è intervenuto in mattinata per risistemare la pavimentazione stradale in diversi punti della frazione portuale

Sono state riparate in mattinata le basole divelte sul lungomare di Vibo Marina. L’intervento, già programmato dal Comune di Vibo, arriva a distanza di diverse settimane dall’insorgere del problema di cui abbiamo parlato in un articolo pubblicato questa mattina. L’intervento del Comune ha interessato più punti tra il lungomare Cristoforo Colombo, corso Michele Bianchi e via Emilia dove le pietre erano saltate e il selciato si presentava sconnesso.