Alla funzione hanno partecipato il prefetto Colosimo, il sindaco Romeo e le altre autorità civili e militari del territorio. Prima della benedizione letta la Preghiera per la Patria

In vista del Natale, nei giorni scorsi nel Duomo di San Leoluca a Vibo Valentia il vescovo della Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea Attilio Nostro ha celebrato una Santa Messa insieme ai cappellani militari, a beneficio delle Forze armate, di Polizia e degli altri Corpi dello Stato operanti nel territorio vibonese. Erano presenti il prefetto Anna Aurora Colosimo, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo e le altre autorità civili e militari della Provincia.

Come da tradizione, prima della benedizione, è stata letta la “Preghiera per la Patria” e alla fine della celebrazione il vescovo ha augurato a tutti i presenti gli auguri di buon Natale.

La cerimonia religiosa è stata allietata dal coro del Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, diretto dal maestro Gianfranco Cambareri, a cui è stato manifestato l’apprezzamento per avere animato con i canti il particolare momento di riflessione.