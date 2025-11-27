Domani, venerdì 28 novembre, il plesso resterà off limits in forza di un’ordinanza sindacale causata dal mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento
Gli alunni della scuola Buccarelli di Vibo Valentia resteranno a casa nella giornata di domani, venerdì 28 novembre. Niente lezioni e plesso chiuso a causa del mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento. Ad annunciarlo, tramite la sua pagina facebook, è l’amministrazione comunale la quale informa inoltre che è in via di pubblicazione la relativa ordinanza firmata dal sindaco Enzo Romeo.
«L’amministrazione comunale, in costante contatto con i soggetti gestori e gli uffici competenti, sta monitorando l’evoluzione delle operazioni per assicurare la riapertura della scuola in tempi rapidi. A breve la pubblicazione dell'ordinanza sul sito istituzionale del Comune», recita il post.