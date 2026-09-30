L’appuntamento promosso dall’associazione “Il Dono” negli spazi della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato riunirà famiglie, scuole, istituzioni e sanità. L’obiettivo è ricordare il valore dell’altruismo anche nei momenti di più forte sofferenza. Sarà inoltre presentata la campagna regionale “Calabria, Terra d’Amuri”

Anita, Andrea, Letizia, Federica, Tania, Filippo, Michelangelo e Francesco. Sono i nomi di otto giovani le cui storie continuano a scorrere nelle vite di chi, grazie alla loro generosità, ha ricevuto una nuova possibilità. A loro sarà dedicata la “Giornata degli Angeli”, promossa dall’Associazione “Il Dono – Volontariato Regionale Trapiantati Epatici” in programma venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 10, negli spazi della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia.

La scelta della data non è casuale: coincide infatti con la ricorrenza dei Santi Angeli Custodi. Per l’associazione guidata da Alfonso Toscano, l’appuntamento rappresenta un momento prezioso di ascolto e vicinanza alle famiglie dei donatori. Saranno proprio le loro testimonianze a fare da cuore pulsante alla mattinata: i genitori e i familiari ripercorreranno le passioni, i sogni e la grandezza di una scelta d'amore maturata nel momento di un dolore immenso.

Una rete tra istituzioni, scuole e sanità

L'evento vedrà una vasta partecipazione della comunità locale e regionale: dagli allievi della Polizia di Stato agli studenti di diversi istituti scolastici di Vibo Valentia, fino ai rappresentanti delle istituzioni e agli operatori del sistema sanitario.

Tra i relatori e gli esperti che prenderanno la parola figurano: Maria Grande, medico anestesista rianimatore dell’A.O.U. “Renato Dulbecco” di Catanzaro; Elisabetta Macrina, già responsabile della Struttura Donazione e Trapianto del presidio “A. Pugliese” e formatrice del Centro Regionale Trapianti Calabria, che approfondirà le fasi dell'identificazione del donatore; Jessica Bronzoni, del Centro Trapianto di Fegato dell’A.O.U. Pisana di Cisanello; Ferreri, il cui intervento richiamerà il ricordo e l'esempio di Nicholas Green, la cui vicenda cambiò per sempre la sensibilità e la cultura della donazione in Italia.

L'incontro si arricchirà anche di una toccante parentesi artistica guidata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia: il maestro Giosuè eseguirà al pianoforte alcuni brani legati al ricordo di Andrea, sua giovane allieva e donatrice.

La campagna "Calabria, Terra d'Amuri" e il ruolo dei Comuni

Durante la mattinata, il presidente Alfonso Toscano presenterà ufficialmente la campagna regionale “Calabria, Terra d’Amuri”. Un’iniziativa itinerante destinata a portare il messaggio del dono nelle scuole, nelle università, nei Comuni, nelle parrocchie, negli ospedali e nei luoghi di aggregazione.

L'obiettivo è informare i cittadini affinché possano esprimere una volontà sostenuta da consapevolezza, prestando particolare attenzione agli uffici anagrafe comunali, dove la dichiarazione di volontà può essere registrata in occasione del rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE). All'interno del progetto nasce anche “U Comuni du Cora Chiù Randa ca Duna”, un premio e riconoscimento destinato alle amministrazioni locali che si distingueranno per la sensibilità e la partecipazione attiva della propria comunità.

L'attività delle associazioni

L'iniziativa si avvale della collaborazione di numerose realtà del territorio: ADMO Calabria, Rotary Club Vibo Valentia, Associazione Stella Deneb Francesca Caloiero ODV, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Vibo Valentia, Associazione Sanità Attiva, Conservatorio "Torrefranca", SIAV e Confindustria Vibo Valentia.

La Giornata degli Angeli si preannuncia così non solo come un momento di raccoglimento, ma come l'avvio di un percorso solidale diffuso che attraverserà la Calabria, affinché il gesto altruista di otto ragazzi continui ad illuminare il futuro di chi ha ricevuto il dono della vita.