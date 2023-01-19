Il progetto era stato precedentemente ammesso a finanziamento nell'ambito dei fondi del Pnrr, con stato di riserva

Il Comune di Vibo Valentia ha aggiudicato i servizi tecnici per l’aggiornamento della progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori, il Csp e attività connesse relativi all’intervento “Realizzazione asilo nido nel quartiere Moderata Durant” all’architetto Bruno Ciconte, per l’importo complessivo pari ad € 124.000,00, Iva esclusa. Responsabile Unico del Procedimento del suddetto affidamento è l’ingegnere Vincenzo Maccaroni, Tecnico Comunale di ruolo, mentre il collaboratore Amministrativo è il dottor Maurizio Bardari dipendente comunale in servizio presso il Settore 5. [Continua in basso]

L’ente locale, guidato dal sindaco Maria Limardo, aveva presentato per tempo, tra gli altri, la candidatura al finanziamento dell’intervento per la realizzazione dell’asilo nido nel quartiere Moderata Durant, riproponendo il progetto definitivo già approvato con deliberazione di Giunta comunale del 20 maggio 2021, ma è stato ammesso con lo “stato di riserva” nella graduatoria approvata con Decreto n° 57 dell’8 settembre 2022 reso dal direttore generale dell’Unità di Missione per il Pnrr. Lo scorso agosto, dal Comune di Vibo sono stati forniti al Ministero dell’Istruzione dei chiarimenti al fine del superamento dello stato di “riserva” e, il 26 ottobre, con Decreto del direttore generale e coordinatore dell’Unità di Missione per il Pnrr, è stato superato l’impedimento per il finanziamento dell’opera e, quindi, lo “stato di riserva”. Il progetto, che rientra nel “Piano per asili nido, scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione Europea, prevede un investimento di 2,5 milioni di euro con la creazione di 60 nuovi posti per fasce di età 24-36 mesi da realizzarsi nel quartiere Moderata Durant.

