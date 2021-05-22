L’importo complessivo dei lavori ammonta a due milioni e mezzo di euro. Via libera allo studio di fattibilità tecnica ed economica

Si punta a realizzare un Polo dell’infanzia nel quartiere Moderata Durant di Vibo Valentia, in un’area destinata ad opere di urbanizzazione secondarie e quindi conforme alla destinazione urbanistica dell’intervento. Il progetto definitivo è stato redatto dall’ingegnere Lorena Callisti, tecnico comunale, ed inserito nel Programma triennale delle Opere pubbliche 2021-2023. L’importo complessivo dei lavori previsti ammonta a 2 milioni e mezzo di euro e la giunta comunale ha dato il via libera allo studio di fattibilità tecnica ed economica ed ha proposto la candidatura dell’intervento nell’ambito dell’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per “progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia” del Ministero dell’Interno e Ministero dell’Istruzione. Responsabile unico del procedimento è stato individuato l’ingegnere Vincenzo Maccaroni, tecnico comunale. La realizzazione del Polo dell’infanzia è seguita da vicino e in tutte le sue fasi dall’assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo.