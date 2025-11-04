Libri, parole e gesti d’amore. È questo lo spirito che accompagna il ritorno delle letture ad alta voce per bambini e famiglie promosse dal gruppo di volontarie “Nati per Leggere – Vibo Valentia”, che nel mese di novembre inaugura una nuova stagione di appuntamenti dedicati ai più piccoli.

L’iniziativa, parte del programma nazionale “Nati per Leggere”, mira a diffondere l’abitudine alla lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita, attraverso un gesto tanto semplice quanto prezioso: un adulto che legge una storia a un bambino.

«Amare la lettura è un gesto d’amore – spiegano le volontarie – perché leggere a un bambino significa offrirgli attenzione, parole e tempo condiviso. È un modo per aiutarlo a crescere, per accompagnarlo nello sviluppo del linguaggio, dell’immaginazione e della curiosità verso il mondo».

Un calendario fisso per famiglie e lettori

Da venerdì 7 novembre prenderanno il via gli incontri di lettura ad alta voce, gratuiti e aperti a tutti i bambini dai 6 mesi in su, accompagnati da almeno un adulto. Gli appuntamenti si terranno ogni settimana in diverse sedi della città e del territorio, per creare una rete sempre più ampia di luoghi “amici dei libri”.

«Abbiamo voluto offrire un calendario fisso alle famiglie – spiegano le volontarie – in modo che bambini e genitori sappiano sempre quando e dove trovarci. La continuità è importante: creare un’abitudine alla lettura significa far sì che la lettura diventi parte della vita quotidiana».

Ecco quindi la nuova scansione mensile degli incontri:

1° venerdì del mese alla Biblioteca comunale di Vibo Valentia;

2° martedì all’Archivio di Stato;

3° venerdì al Centro di riabilitazione estensiva “Casa della Carità”;

ultimo sabato del mese alla Libreria “Streusa” di Pizzo Calabro.

La ripartenza dopo la chiusura del Sistema Bibliotecario Vibonese

Con la chiusura del Sistema Bibliotecario Vibonese – che per anni è stato la “casa” naturale del progetto – le volontarie si erano ritrovate senza un punto di riferimento stabile. Grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio, oggi il progetto può contare su una rete rinnovata e vitale.

«Siamo molto grate – aggiungono – al Centro di Riabilitazione Estensiva “Casa della Carità”, all’Archivio di Stato, al Comune di Vibo Valentia e alla Libreria “Streusa” di Pizzo, che ci hanno accolto con entusiasmo e creduto nella validità del progetto. Con loro abbiamo firmato un protocollo d’intesa che segna una nuova fase di crescita e collaborazione».

Calendario degli appuntamenti

Venerdì 7 novembre, ore 16:30 – Biblioteca comunale di Vibo Valentia: “Leggimi ancora una volta”

Martedì 11 novembre, ore 16:30 – Archivio di Stato di Vibo Valentia: “Leggimi perché ogni volta è diverso”

Venerdì 21 novembre, ore 17:00 – Centro di riabilitazione estensiva “Casa della Carità”: “Leggimi perché mi fa bene”

Sabato 29 novembre, ore 17:00 – Libreria “Streusa” – Pizzo: “Leggimi un altro libro”

Le attività sono aperte a tutti i bambini a partire dai 6 mesi, accompagnati da almeno un adulto; la partecipazione è gratuita e non è richiesta prenotazione.