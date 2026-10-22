Dalle 20 alle 23 sarà possibile osservare stelle e pianeti attraverso telescopi professionali (gratuitamente). L’iniziativa è promossa dal Comune con l’Associazione Astronomica del Mediterraneo e il Centro Studi Sigma. In programma anche musica, intrattenimento e proposte gastronomiche

Il Parco urbano di Moderata Durant si prepara a trasformarsi in un osservatorio astronomico a cielo aperto. Venerdì 23 ottobre, dalle 20 alle 23, cittadini e appassionati potranno partecipare a una serata dedicata all’osservazione di stelle e pianeti attraverso telescopi professionali.

L’iniziativa è promossa dagli assessorati all’Ambiente e alla Cultura del Comune di Vibo Valentia, in collaborazione con l’Associazione Astronomica del Mediterraneo e il Centro Studi Sigma. L’obiettivo è avvicinare il pubblico all’astronomia e offrire un’occasione di divulgazione scientifica accessibile a tutte le età.

Dall’osservazione di Saturno al nuovo appuntamento

La serata arriva dopo l’interesse suscitato dalle attività dedicate alla scoperta della Terra, organizzate all’inizio di ottobre nello stesso parco. Durante la manifestazione, numerosi visitatori hanno partecipato alle iniziative scientifiche e alle osservazioni astronomiche, con la possibilità di ammirare anche Saturno attraverso un telescopio.

Il nuovo appuntamento punta a dare continuità a quell’esperienza, dedicando una serata alla scoperta del cielo notturno e alla possibilità di osservare da vicino alcuni corpi celesti grazie alla strumentazione messa a disposizione dagli esperti.

Musica, intrattenimento e gastronomia

Accanto all’attività astronomica, il programma prevede momenti di musica e intrattenimento. Non mancherà una proposta gastronomica curata da Dog Days Production e dall’Associazione Moderata Durant, per accompagnare le osservazioni con occasioni di incontro e convivialità.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del Parco urbano come spazio dedicato non soltanto al tempo libero, ma anche alla cultura, alla divulgazione e alla partecipazione della comunità.

L’appuntamento è fissato per venerdì 23 ottobre, dalle 20 alle 23, al Parco urbano di Moderata Durant. L’ingresso è libero e la partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza. Lo svolgimento delle osservazioni sarà subordinato alle condizioni meteorologiche, necessarie per garantire una buona visibilità del cielo.