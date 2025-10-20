Il Comune ricorda l’ex primo cittadino e avvocato dedicandogli una strada nei pressi del nuovo tribunale. Una cerimonia partecipata, tra emozione e memoria, con la presenza delle autorità, dei familiari e di molti cittadini

Un momento di profonda commozione e di memoria collettiva ha accompagnato, sabato, la cerimonia di intitolazione di una via all’avvocato Alfredo D’Agostino, sindaco di Vibo Valentia dal 1997 al 2002 e figura di primo piano nel panorama giuridico e istituzionale cittadino.

L’evento, sobrio ma partecipato, ha visto la presenza di numerosi cittadini, autorità civili e religiose, oltre ai familiari dell’ex primo cittadino. Un segno tangibile del legame che la comunità vibonese continua a nutrire nei confronti di chi, con dedizione e competenza, ha contribuito alla crescita della città.

A dare avvio alla cerimonia è stato l’attuale sindaco Enzo Romeo, che nel suo intervento ha ricordato con parole sentite la figura di D’Agostino: «Alfredo D’Agostino ha incarnato in maniera esemplare il ruolo del sindaco, lasciando un ricordo indelebile. Ma è stato anche un giurista di grande valore, e per questo la città non poteva non rendergli omaggio».

Non casuale la scelta della via: l’ex via Lacquari, ora intitolata ad Alfredo D’Agostino, conduce al nuovo tribunale di Vibo Valentia, sede del Foro vibonese. Un luogo simbolico, che unisce idealmente la memoria del sindaco e dell’avvocato, e che rappresenta uno dei pilastri della sua attività pubblica.

Tra i presenti anche il figlio, Nicola D’Agostino, anch’egli già sindaco di Vibo Valentia, che con emozione ha ringraziato le amministrazioni comunali che hanno reso possibile l’iniziativa. «È un gesto che ha un valore doppio – ha dichiarato – perché lega il nome di mio padre non solo a una parte viva della città, ma anche a un luogo che rappresenta la giustizia, la legalità e il servizio ai cittadini, principi che per lui sono sempre stati fondamentali».

Alla cerimonia – precisa una nota del Comune – hanno preso parte anche diversi ex sindaci, tra cui Franco Sammarco ed Elio Costa, a testimonianza del ruolo centrale che D’Agostino ha avuto nella storia amministrativa e civile di Vibo Valentia.

Con questa intitolazione, la città ha voluto rendere omaggio a una figura che ha saputo unire competenza, impegno e senso delle istituzioni, lasciando un’eredità che continua a ispirare la comunità vibonese.