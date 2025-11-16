Soci e volontari hanno raccolto generi alimentari a lunga conservazione per le famiglie più fragili, sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza di piccoli gesti di solidarietà
Il Rotary Club Vibo Valentia, insieme ai giovani del Rotaract e dell’Interact, ha partecipato con grande entusiasmo alla Giornata Mondiale della Colletta Alimentare, in collaborazione con il Banco Alimentare. L’iniziativa si è svolta presso il punto vendita Latteria del Sole, che ha ospitato il punto di raccolta destinato a generi alimentari a lunga conservazione per le famiglie più fragili del territorio.
Per tutta la giornata, soci e volontari, uniti dallo spirito di servizio che caratterizza il Rotary e i suoi club giovanili, hanno invitato la cittadinanza a compiere piccoli gesti di solidarietà, ricordando come anche una sola confezione di pasta, riso o biscotti possa trasformarsi in un aiuto concreto per chi vive momenti di difficoltà.
«Siamo profondamente soddisfatti della partecipazione e della generosità dimostrata dalla comunità», ha dichiarato Beatrice Romano, presidente del Rotary Club Vibo Valentia. «La risposta dei cittadini è stata straordinaria: grazie al loro contributo siamo riusciti a raccogliere una quantità importante di prodotti, che verranno distribuiti dal Banco Alimentare alle famiglie che ne hanno più bisogno. È un esempio di come, unendo le forze, si possano ottenere risultati significativi per il nostro territorio».