Gruppo vocale nato nel 2019 dall’esperienza gospel di Elisa Brown che attrae e ingloba tante vocalità diverse

Domani, sabato 17 dicembre, alle 11.30, il Comune di Vibo Valentia organizza su Corso Vittorio Emanuele III, all’altezza del Laboratorio di restauro della Monastia delle Clarisse, il concerto gospel degli Amoled Voices. Gli Amoled Voices sono un gruppo vocale nato nel 2019 dall’esperienza gospel di Elisa Brown che attrae e ingloba tante vocalità diverse con l’obiettivo di interpretare e riarrangiare i capolavori della musica internazionale, dalla gospel music ai grandi classici del pop americano degli anni d’oro. Negli Amoled Voices convivono sonorità blues, new soul, jazz, pop, grazie al carattere e alla personalità di ogni suo membro. L’incontro nella diversità genera un risultato inatteso e travolgente. «La direzione artistica dell’evento – fanno sapere dal Comune – è di Maria Teresa Marzano, e la scelta di un orario e di un momento inconsueti per questo tipo di manifestazioni, le 11.30 della mattina e il cuore del mercato del sabato, sono un modo per intercettare quella fetta di pubblico che normalmente non riesce ad assistere agli spettacoli serali e rientra nel progetto che l’assessore alle Attività produttive Carmen Corrado persegue da tempo di rivitalizzare il centro della città per contribuire a riportarlo al tempo in cui era il cuore pulsante di Vibo Valentia. All’evento del 17 dicembre ne seguiranno altri, sempre curati da Maria Teresa Marzano».

LEGGI ANCHE: Le multe ai calciatori diventano doni: allo Jazzolino gli speciali Babbo Natale della Vibonese

Vibo Marina, il brigantino Florette si trasforma in un originale albero di Natale