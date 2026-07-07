Dal 15 luglio al 31 agosto l'iniziativa interesserà Vibo Marina, Bivona e Trainiti. Coinvolti tre lidi balneari per incentivare cittadini e turisti a mantenere pulito il litorale

Prendersi cura delle spiagge attraverso un gesto semplice, ma capace di fare la differenza. È questo l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione ambientale promossa dal Comune di Vibo Valentia, che dal 15 luglio al 31 agosto coinvolgerà cittadini e turisti nella raccolta dei mozziconi di sigaretta lungo il litorale cittadino.

L'iniziativa si svolgerà sulle spiagge di Vibo Marina, Bivona e Trainiti. Chi raccoglierà un bicchiere pieno di mozziconi e lo consegnerà in uno dei lidi aderenti – La Rada, Baia di Trainiti e A'mare Beach – riceverà una bevanda fresca come segno di ringraziamento per il contributo offerto alla tutela dell'ambiente.

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Romeo, punta così a proseguire il percorso avviato per migliorare il decoro delle spiagge e promuovere comportamenti responsabili.

«È la dimostrazione di un atteggiamento non solo di rispetto nei confronti dell'ambiente, ma una iniziativa che mette in risalto la capacità di collaborazione ed apertura nei confronti di realtà private», dichiara il sindaco Enzo Romeo.

Il progetto è realizzato dall'assessorato all'Ambiente con il supporto della Muraca Srl e rappresenta la prosecuzione dell'esperienza avviata con successo la scorsa estate. Si inserisce inoltre in un più ampio programma di sensibilizzazione ambientale già avviato dal Comune. Tra le iniziative già attive c'è il servizio rivolto ai vacanzieri in partenza, che possono richiedere il ritiro dei rifiuti contattando il numero verde 8008820520 oppure scrivere all'indirizzo tutorambientalevibo@muracasrl.com per ricevere informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. Nelle prossime settimane saranno inoltre distribuiti gratuitamente posacenere da spiaggia per limitare l'abbandono dei mozziconi sull'arenile.

«Stiamo costruendo una stagione estiva fondata sulla collaborazione e sul rispetto dell'ambiente. L'iniziativa dedicata alla raccolta dei mozziconi è un modo semplice ma efficace per coinvolgere cittadini e turisti, trasformando un gesto quotidiano in un contributo concreto alla tutela delle nostre spiagge. Ringrazio Muraca per il supporto, i tre lidi per la partecipazione attiva ed il senso civico che hanno dimostrato, e tutti coloro che parteciperanno: ogni azione, anche piccola, aiuta a rendere le nostre spiagge più pulite e accoglienti», dichiara l'assessore all'Ambiente Marco Miceli.