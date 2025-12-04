Nel corso della messa per la patrona officiata dal vescovo Nostro sono stati riaffermati i valori e le responsabilità dell’attività quotidiana al servizio della comunità

Nel duomo di San Leoluca, a Vibo Valentia, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera hanno celebrato congiuntamente la ricorrenza di Santa Barbara, loro Patrona, come avviene ogni 4 dicembre. La cerimonia, svolta alla presenza delle autorità civili e militari, ha rappresentato un momento di condivisione delle comuni origini e dei valori che uniscono i due Corpi.

La Messa solenne è stata presieduta dal vescovo della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea, monsignor Attilio Nostro, con l’accompagnamento musicale del coro del Liceo «Vito Capialbi», diretto dal maestro Diego Ventura.

Al termine della celebrazione, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ingegnere Ambrogio Ponterio, e il capo del Compartimento marittimo, capitano di fregata Guido Avallone, hanno rivolto un ringraziamento ai presenti e richiamato il significato del servizio quotidiano svolto dagli uomini e dalle donne dei due Corpi. Un impegno costante, hanno sottolineato, «a tutela e salvaguardia della vita umana», con un pensiero rivolto anche «a chi non c’è più».