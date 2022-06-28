Su disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della difesa civile, a decorrere dal 4 luglio l’architetto Alessandra Rilievi, dopo circa un anno e mezzo,  lascerà l’incarico di comandante provinciale dei per  assumere  la dirigenza del Comando provinciale di Frosinone.
Il comandante Alessandra Rilievi rivolge quindi un  ringraziamento a tutte le istituzioni  della provincia che  hanno collaborato per il raggiungimento di importanti obbiettivi finalizzati a  rendere un servizio sempre più efficiente ed efficace alla popolazione. Un ringraziamento particolare, il comandante uscente intende rivolgerlo «al personale del  Comando, autentici e leali compagni di squadra – spiega – con  i quali  sono stati  condivisi la passione e l’entusiasmo per questo lavoro strepitoso, i  valori ed i sentimenti che contraddistinguono e accomunano tutti i vigili del fuoco».
Il Comando provinciale di Vibo Valentia sarà affidato alla reggenza del dirigente superiore Antonino Casella in servizio alla Direzione regionale Calabria dove ricopre l’incarico di dirigente dell’ufficio Soccorso pubblico, colonna mobile regionale, servizio antincendio boschivo “Prevenzione e Sicurezza Tecnica”.