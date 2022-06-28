Lascia Alessandra Rilievi che assume la dirigenza di Frosinone e ringrazia tutte le istituzioni provinciali

Su disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della difesa civile, a decorrere dal 4 luglio l’architetto Alessandra Rilievi, dopo circa un anno e mezzo, lascerà l’incarico di comandante provinciale dei per assumere la dirigenza del Comando provinciale di Frosinone.

Il comandante Alessandra Rilievi rivolge quindi un ringraziamento a tutte le istituzioni della provincia che hanno collaborato per il raggiungimento di importanti obbiettivi finalizzati a rendere un servizio sempre più efficiente ed efficace alla popolazione. Un ringraziamento particolare, il comandante uscente intende rivolgerlo «al personale del Comando, autentici e leali compagni di squadra – spiega – con i quali sono stati condivisi la passione e l’entusiasmo per questo lavoro strepitoso, i valori ed i sentimenti che contraddistinguono e accomunano tutti i vigili del fuoco».

Il Comando provinciale di Vibo Valentia sarà affidato alla reggenza del dirigente superiore Antonino Casella in servizio alla Direzione regionale Calabria dove ricopre l’incarico di dirigente dell’ufficio Soccorso pubblico, colonna mobile regionale, servizio antincendio boschivo “Prevenzione e Sicurezza Tecnica”.