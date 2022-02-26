All’iniziativa hanno partecipato complessivamente nove unità in servizio presso le varie sedi del comando provinciale

Concluso il corso provinciale di guida su terreno non preparato organizzato dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia. Al corso hanno partecipato complessivamente nove unità in servizio presso le varie sedi del comando provinciale. Durante il corso, articolato su una settimana, tenuto da istruttori del comando provinciale, sono stati trattati argomenti sia teorici che pratici relativi alla guida di automezzi su terreno non preparato (fuoristrada). [Continua in basso]

L’attività didattica teorica si è svolta presso le aule del Centro polifunzionale regionale di Lamezia Terme mentre le prove di guida pratica sull’attigua pista omologata. Nella pista di addestramento sono riprodotte salite e discese con scarsa aderenza, dossi, guadi, fangaie, solchi ed ostacoli che si possono trovare in ambienti ostili, con l’obiettivo di aumentare la capacità e la tecnica degli autisti nel superare le difficoltà che possono presentarsi durante interventi di soccorso. Il corso, superato da tutti i partecipanti, qualifica ulteriormente gli autisti Vigili del Fuoco che spesso si trovano a dover prestare soccorso in ambienti impervi e quindi a condurre automezzi su tratti stradali non asfalti o su terreni particolarmente sconnessi.