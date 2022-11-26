Nell’ambito dell’iniziativa, realizzata una scultura raffigurante una scarpa rossa simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro i femminicidi

Un evento per dire “Stop” alla violenza di genere. Un momento per ricordare le vittime di femminicidio, per sensibilizzare su un fenomeno drammatico che ha registrato nel solo 2022, oltre cento vittime. Su tali basi, il Comune di Francica in collaborazione con i ragazzi del gruppo parrocchiale Pgvr ha promosso una fiaccolata per le vie del paese. Per l’occasione, su idea del locale pittore Enzo Liguori, è stata realizzata dall’artista Rocco Famà una scultura raffigurante una scarpa rossa. Si tratta del simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. L’opera sarà collocata all’interno del nuovo edificio scolastico che sarà inaugurato a breve. Hanno aderito alla fiaccolata il parroco don Benedetto Nicotra, il sindaco Michele Mesiano, il gruppo Pgrv di Francica, il pastore evangelico Francesco Ciccia. A fare da cornice, le poesie sul tema decantate da Tania Marino, Rino Lo Giacco, Antonio Tavella. Nel corso della manifestazione il gruppo Pgvr si è esibito in una performance artistica. A chiusura, l’assessore con delega alla cultura e sport Gianfranco Liguori si è congratulato per la buona riuscita della manifestazione ringraziando quanti hanno voluto omaggiare la Giornata internazionale con la loro presenza.