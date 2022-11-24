In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, domani 25 novembre, si terrà un convegno fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Serra San Bruno. L’appuntamento è in programma alle ore 11.00 presso palazzo Chimirri.   Interverrà anche Maria Cecilia Rebecchi, sostituto procuratore della Repubblica Procura di Vibo Valentia. Si tratta di una iniziativa di rilievo: «Un appuntamento – spiegano i promotori – che rappresenta un’opportunità per riflettere tutti insieme e dire No alla violenza sulle donne e ad ogni tipo di violenza di genere. Al termine del convegno verrà posizionata la panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle le donne». [Continua in basso]

Il programma

Alle introduzioni a cura del sindaco Alfredo Barillari e del vice Rosanna Federico, seguono gli interventi di Maria Rosaria Malvaso, responsabile Servizi sociale del Comune, e Maria Cecilia Rebecchi, sostituto procuratore della Repubblica di Vibo. Prevista la partecipazione degli studenti dell’Istituto Einaudi.