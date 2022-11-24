Tra i partecipanti anche Maria Cecilia Rebecchi, sostituto procuratore della Repubblica di Vibo

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, domani 25 novembre, si terrà un convegno fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Serra San Bruno. L’appuntamento è in programma alle ore 11.00 presso palazzo Chimirri. Interverrà anche Maria Cecilia Rebecchi, sostituto procuratore della Repubblica Procura di Vibo Valentia. Si tratta di una iniziativa di rilievo: «Un appuntamento – spiegano i promotori – che rappresenta un’opportunità per riflettere tutti insieme e dire No alla violenza sulle donne e ad ogni tipo di violenza di genere. Al termine del convegno verrà posizionata la panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle le donne». [Continua in basso]

Il programma

Alle introduzioni a cura del sindaco Alfredo Barillari e del vice Rosanna Federico, seguono gli interventi di Maria Rosaria Malvaso, responsabile Servizi sociale del Comune, e Maria Cecilia Rebecchi, sostituto procuratore della Repubblica di Vibo. Prevista la partecipazione degli studenti dell’Istituto Einaudi.