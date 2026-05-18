Una giornata all’insegna dell’impegno civico, della collaborazione e dell’amore per il territorio ha restituito nuova luce al parco di Soreto, uno dei luoghi più significativi di Dinami. Grazie al lavoro dei volontari, l’area è tornata a splendere attraverso un’importante attività di pulizia e cura che ha coinvolto cittadini animati da spirito di servizio e senso di appartenenza.

L’iniziativa, promossa con l’obiettivo di restituire decoro e dignità al parco, ha rappresentato anche un momento di forte partecipazione collettiva. Ogni intervento realizzato durante la giornata ha contribuito a valorizzare un luogo che custodisce «storia, memoria e identità del territorio».

A esprimere gratitudine verso tutti i partecipanti è stato il sindaco Antonino Di Bella, che ha voluto rivolgere un ringraziamento sentito ai volontari impegnati nelle attività di recupero e manutenzione dell’area.

«Avrei sperato in una partecipazione ancora più numerosa – ha dichiarato il sindaco – ma sono comunque contento e profondamente grato a tutte le persone che hanno scelto di esserci».

Parole che raccontano il valore umano e simbolico della giornata, vissuta come un’occasione concreta per rafforzare il legame tra cittadini e territorio.

«Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno dato nuovamente splendore al Parco di Soreto – ha aggiunto il primo cittadino – un luogo per me importantissimo per la sua storia, per il suo valore e per tutto ciò che rappresenta per la nostra comunità».

L’amministrazione comunale guarda già avanti e auspica una nuova giornata di volontariato per completare definitivamente le operazioni di pulizia e valorizzazione dell’area. L’obiettivo è quello di rendere il parco «sempre più accogliente e fruibile per cittadini e visitatori», continuando a investire nella tutela di uno spazio considerato patrimonio collettivo.

Nel corso della giornata è stato rivolto anche un pensiero al Parco Naturale Regionale delle Serre, con la speranza che possano essere avviate nuove iniziative di valorizzazione territoriale, soprattutto alla luce del passaggio del Cammino Normanno proprio attraverso Soreto.

Un percorso che viene considerato «una grande opportunità di crescita culturale, turistica e sociale per tutta l’area», capace di promuovere il territorio e rafforzarne l’attrattività.

Il Parco di Soreto, sottolinea ancora l’amministrazione, «non è soltanto un’area verde, ma un simbolo di appartenenza e un patrimonio da custodire con amore e rispetto». Restituirgli bellezza significa infatti «preservare una parte preziosa della nostra identità e lasciare un esempio positivo alle future generazioni».

La giornata si è svolta in un clima di collaborazione, amicizia e partecipazione, dimostrando ancora una volta quanto sia importante unirsi per il bene della comunità e del paese.

L’amministrazione comunale ha infine rinnovato il proprio ringraziamento a tutti i volontari che, «con impegno e generosità, hanno reso possibile questa bellissima iniziativa».

Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, che oggi ha rappresentato molto per l’intera comunità di Dinami.