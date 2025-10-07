L’ultracentenario si è recato al seggio della frazione Daffinà. Accompagnato dalla figlia e salutato da due carabinieri donna, è stato accolto con commozione dai presenti

A 101 anni, Michele Tripodi di Zambrone continua a dare un esempio di straordinario senso civico. È infatti tra gli elettori più anziani della provincia di Vibo Valentia e, anche in questa tornata elettorale, non ha voluto mancare al suo dovere di cittadino.

Ieri pomeriggio intorno alle ore 14, si è presentato al seggio della sezione n. 2, nella frazione Daffinà, accompagnato da sua figlia Rosa. Il suo arrivo è stato accolto con sorrisi e commozione. Scrutatori, carabinieri e cittadini presenti hanno voluto immortalare il momento con una foto di gruppo, segno di stima e riconoscenza per un gesto che racchiude profondo rispetto per la democrazia.

In una provincia che ha registrato un’affluenza tra le più basse della regione – solo il 38,89% degli aventi diritto si è recato alle urne – l’esempio del signor Tripodi assume un valore ancora più significativo. “Votare è un diritto e un dovere”, ha dichiarato l’ultracentenario, che da sempre partecipa a ogni consultazione elettorale.

Ad accoglierlo due carabinieri donna, che gli hanno reso il saluto militare in segno di rispetto. Dopo aver espresso il suo voto, il signor Tripodi si è rivolto alle scrutatrici e alle militari con un sorriso, esclamando: “Viva le donne!”, tra la commozione generale.