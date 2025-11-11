Secondo i consiglieri di opposizione sono a rischio non solo gli automobilisti che percorrono la Sp84 ma anche le case e le attività commerciali sottostanti. Allertati anche Protezione civile e Prefettura

I consiglieri di opposizione del gruppo Rinascita di Zambrone, guidati dal capogruppo Mariella Epifanio, hanno sottoscritto e presentato interrogazione urgente al presidente della provincia e sindaco di Zambrone, Corrado L’Andolina,sul rischio di caduta massi nei pressi del belvedere della cittadina costiera. Il documento è stato inviato anche alla Protezione civile e, per conoscenza al prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo.

«Un tratto stradale coincidente con la SP84, un’arteria di fondamentale importanza per la viabilità non solo dei residenti ma, del trasporto merci su ruote – spiegano dall’opposizione –. La strada provinciale infatti, è una delle poche strade rimaste praticabili e aperte nel comune di Zambrone e la sua importanza è dovuta al fatto che collega una parte della Costa degli Dei al resto dell’entroterra del Poro. Le piogge degli ultimi giorni, hanno manifestato la fragilità di un territorio che meriterebbe maggiore manutenzione proprio dagli enti competenti per sicurezza e responsabilità ma, ogni volta, ripetiamo le solite cose. E siamo solo all’inizio della stagione invernale».

I consiglieri hanno allegato all’interrogazione anche la foto di un grosso masso che rischia di rotolare sulla carreggiata o, ancor peggio – spiegano –, «sulle case o attività commerciali sottostanti rischiando di provocare seri danni a cose ma, soprattutto a persone. Il tratto stradale non è nuovo a caduta di massi dopo le abbondanti piogge, ma di entità sicuramente minore rispetto a quello mostrato in foto. Abbiamo voluto inviare la nostra interrogazione anche alla Protezione civile per avere maggiore garanzia di sicurezza – concludono – e, alla Prefettura perché monitori la situazione e garantisca un corretto svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza dei materiali rocciosi».