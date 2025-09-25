Il servizio avviato dal Municipio è gestito dal consigliere di maggioranza Oreste Sorrentino e mira a favorire l’efficienza dei servizi alla comunità

A Zungri è stato istituito un nuovo Ufficio “proposte". Il servizio, operativo nella sede municipale, è stato creato per «offrire ai cittadini un punto di ascolto e di riferimento dove poter presentare idee e progetti per il miglioramento della comunità». L'ufficio è gestito dall'avvocato Oreste Sorrentino, consigliere di maggioranza del gruppo "Uniti per Zungri" e delegato alle Relazioni con il pubblico.

Il servizio, si legge nel comunicato stampa di annuncio dell’iniziativa, ha l'obiettivo di «favorire la collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione, incentivando la partecipazione attiva per un approccio individuale alle attività del paese e per migliorare l'efficienza dei servizi». Il consigliere Sorrentino riceverà i cittadini in un apposito ufficio tutti i giovedì nel pomeriggio, ma ancora l’orario di apertura al pubblico non è stato reso noto.

L'iniziativa, definita un «modo alternativo ed efficace per collaborare con tutti e affrontare i problemi», vuole a dare a chiunque la possibilità di esporre le proprie valutazioni costruttive e di vedere le proprie proposte prese in considerazione. «Un'idea – ha poi concluso Sorrentino nella sua comunicazione – che sicuramente potrà essere utile a molti e potrà avere un impatto positivo per il contributo e il benessere di tutti».