Nulla da fare per la Vibonese: ko in casa contro l’Avellino

Nulla da fare per la Vibonese. Al Luigi Razza passa l’Avellino grazie ad una rete di Carriero, arrivata al minuto numero 35 del primo tempo. Una gara decisa da un episodio, con i rossoblù due volte vicini al pari, ma non particolarmente cinici e fortunati.

Per la Vibonese nuovo ko

Per l’occasione D’Agostino lascia Virgara e Sorrentino in panchina, affidandosi a Risaliti e Ngom. Dall’altro lato in campo Tito e Silvestri, con l’altro ex Plescia che parte fra i panchinari. La rete ospite giunge al 35’: Marson è reattivo su Maniero, ma nulla può sulla successiva conclusione di Carriero. La reazione rossoblù arriva, però Ngom prende in pieno la traversa nelle battute finali del primo tempo, sul cross di Grillo, con Forte che non ci sarebbe mai arrivato.

Nella ripresa ancora Ngom ha l’occasione giusta per colpire, ma l’attaccante di casa si divora l’opportunità di pareggiare perché, completamente solo in area, manda sul fondo. L’Avellino tiene bene e non lascia spazi liberi ai rossoblù. L’esito del confronto non cambia e nel finale Kanoutè ha anche l’occasione del bis, ma la spreca, con Marson che sventa. Vibonese ko e domenica trasferta a Catanzaro.

Il tabellino

Vibonese – Avellino 0-1

Vibonese (3-5-2): Marson, Polidori, Risaliti, Mahrous; Ciotti (26’st Mauceri), Gelonese, Cattaneo (26’st Sorrentino), Bellini (15’st Tumbarello), Grillo (43’st Senesi); Ngom, Golfo (43’st La Ragione). A disposizione: Mengoni, Alvaro, Persano, Vergara, Cigagna, Fomov. All. Gaetano D’Agostino

Avellino (4-3-3): Forte, Tito, Dossena, Silvestri, Ciancio, Carriero (19’st Micovschi), D’Angelo (31’st De Francesco), Matera (19’st Aloi), Di Gaudio (31’st Scognamiglio), Kanoute, Maniero (27’st Plescia). A disposizione: Pane, Rizzo, Sbraga, Mastalli, Bove, Mignanelli. All. Braglia (squalificato, in panchina De Simone).

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (assistenti: Amir Salama di Ostia Lido e Luca Feraboli di Brescia)

Marcatore: 35’pt Carriero

Note: giornata di sole, ma campo appesantito dalla pioggia caduta copiosa nei due giorni precedenti. Spettatori 320 (156 ospiti) per un incasso di 2750 euro. Ammoniti Ciotti, Mahrous, Polidori (V), Carriero, Dossena, Maniero (A). Rec. 1’pt e 4’st